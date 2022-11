Szczury reagują na muzykę podobnie jak ludzie

Umiejętność poruszania się w takt muzyki była wcześniej uważana za cechę wyłącznie ludzką. Choć zwierzęta również reagują na hałas i mogą wydawać rytmiczne dźwięki lub być szkolone do reagowania na muzykę, to nie jest to samo, co złożone procesy umożliwiające ludziom naturalne rozpoznanie rytmu w piosence. Reagowanie na takty a nawet przewidywanie ich, nazywane jest synchronizacją rytmu.