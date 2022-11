W razie trzęsienia ziemi uratują nas... szczury

Organizacja ta może już poszczycić się wieloma sukcesami na podobnych polach. W swojej bazie w Tanzanii już od 10 lat zajmuje się trenowaniem tak szczurów, jak i psów. Celem tych treningów jest przygotowywanie zwierząt np. do poszukiwania min. W programie nie uczestniczą jednak typowe szczury, a olbrzymie szczury afrykańskie. Jest to związane z tym, że są w stanie przeżyć w niewoli dwukrotnie dłużej: około 8 lat. W przypadku szczurów przystosowywanych do misji poszukiwawczych przez 5 dni w tygodniu uczestniczą one w trwających 15 minut sesjach treningowych. Szacuje się, że pełne wytrenowanie jednego szczura będzie zajmowało od 9 do 12 miesięcy.