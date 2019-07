Rzym: alarm antyterrorystyczny. Szukają Syryjczyka, który stwierdził: "Jutro w Rzymie pójdę do raju"

Policja i wszystkie służby postawione zostały w stan najwyższego alarmu. Powód? Podsłuchana rozmowa telefoniczna, podczas której młody Syryjczyk miał zdradzić, że w sobotę dokona samobójczego ataku terrorystycznego.

"Jutro w Rzymie pójdę do raju" - takie słowa miał wypowiedzieć podczas rozmowy telefonicznej pewien młody Syryjczyk. Jak donoszą włoskie media, zdanie to sprawiło, że wszystkie włoskie służby zostały postawione w piątek wieczorem w stan alertu antyterrorystycznego.

Mężczyzna ma związek z Anisem Amri?

Co ciekawe, zdjęcie, które otrzymali policjanci, zostało wykonane 19 grudnia 2016 roku. To w tym dniu 25-letni Tunezyjczyk Anis Amri, zabił polskiego kierowcę, wsiadł za kierownicę jego ciężarówki i wjechał nią w tłum na jarmarku bożonarodzeniowym w Berlinie, zabijając kolejne 11 osób. Mężczyzna uciekł z miejsca zamachu. Został później zastrzelony we Włoszech.