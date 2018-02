Ruszył anglojęzyczny program Telewizji Republika. Ma "otworzyć oczy ślepców"

W poniedziałek o 23:00 Telewizja Republika wyemitowała pierwszy odcinek programu "Daily Poland". Audycja jest przeglądem najważniejszych wiadomości z Polski i świata w angielskiej wersji językowej. Jak zapewnia nadawca, to pierwszy cykliczny anglojęzyczny program informacyjny w polskiej telewizji.

Program będzie emitowany codziennie, od poniedziałku do niedzieli, na antenie TV Republika w godzinach 23:20 i 2:50 w nocy czasu polskiego, tak, by mogła obejrzeć go amerykańska Polonia. Odcinki dostępne będą również na YouTube, a także na stronie internetowej stacji.