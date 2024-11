Rusza program edukacyjny Akademia Łowców Odpadów. Ponad 36 000 uczniów pozna świat segregacji odpadów

"Akademia Łowców Odpadów stanowi odpowiedź na jedno z największych wyzwań, z jakimi współcześnie się mierzymy. Co roku zauważamy tendencję wzrostową w kontekście ilości wytwarzanych odpadów. W 2023 roku każdy Polak wytworzył ich średnio 357 kg, co daje wynik aż o 15 kg wyższy niż zaledwie trzy lata wcześniej. Edukacja ekologiczna jest kluczowym narzędziem, które może pozwolić na zmianę tych niepokojących wartości. Wierzymy, że właśnie poprzez budowę odpowiednich nawyków już u najmłodszych, możemy przyłożyć się do wychowania świadomego, odpowiedzialnego za środowisko pokolenia" - mówi Patrycja Sopalska, dyrektor komunikacji i marketingu, PreZero Polska.