Rawicz. Ksiądz stanie przed sądem za zakłócanie ciszy

Do rady powiatu w Rawiczu oraz do rawickiej kurii trafiła petycja podpisana przez 90 osób. Jak podaje portal "Polsat News", mieszkańcy miasta skarżyli się na zbyt głośne msze św. emitowane z przykościelnych zewnętrznych głośników oraz dzwony, którym towarzyszyły melodie religijnych pieśni w różnych godzinach.

Sam duchowny zapewnia, że ściszył głośniki już w sierpniu, a za całą sprawą stoi dziś osoba nieprzychylnie nastawiona do kościoła.

Zarzut zakłócania ciszy dla księdza

- Tego się nie spodziewałem, że proboszcza postawią przed sądem. W tej chwili głosy są podzielone, niektórzy ludzie są oburzeni, tym co się stało. Uważam sprawę za parafialną, nie moją osobistą. Gdyby na ogrodzie głośno grałoby moje radio, to wtedy byłaby to moja sprawa osobista - powiedział ksiądz na antenie Radia Poznań.