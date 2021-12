Radykalna zmiana pogody. Nie pamiętacie tak siarczystego mrozu

Wygląda zatem na to, że sylwestrowe korki od win musujących wystrzelą na silnym mrozie. Co więcej, pierwsze dni 2022 roku mogą przynieść lokalnie nawet dwudziestostopniowe mrozy, w szczególności na wschodzie Polski. Trudno jednak oczekiwać, by pobity został rekord z 11 stycznia 1940 roku, kiedy to w Siedlcach termometry pokazały minus 41 stopni. Warto jednak zauważyć, że nie tak dawno, bo w 2017 roku w Puściznie Rękowiańskiej w województwie małopolskim odnotowano wartość niewiele niższą, bo minus 38,9 stopnia.