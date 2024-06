Przemysł czeka na specjalistów AI

Dużym wyzwaniem jest nauczenie studentów, jak być kreatywnymi, by sprostać rzeczywistości. Z pomocą przychodzi rozwiązanie opracowane przez Evorain Sp. z o.o., które studenci Politechniki Częstochowskiej mogą testować. Mytalent.link to przełomowe rozwiązanie wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI). Jest to projekt oparty o rozwiązania informatyczne – sztuczna inteligencja i psychologia, psychometria tworząc unikatowe powiązanie skrajnych dziedzin nauki służący ukierunkowaniu ścieżki zawodowej lub edukacji. Pomysł odpowiada bezpośrednio na potrzeby młodych ludzi, którzy szukają wsparcia w wyborze kierunków edukacji lub ścieżki zawodowej. I tutaj z pomocą przychodzą psychometryczne modele AI, które dają możliwość indywidualnego podejścia do każdego z badanych osób poprzez obliczenie unikatowego profilu potrzeb wynikającego z badania opartego o test. Tak powstają rekomendacje obszarów zawodowych dla konkretnej osoby. Studenci Politechniki Częstochowskiej będą mogli sprawdzić swoje predyspozycje pod względem potrzeb lokalnego rynku pracy. AI umożliwi studentom również lepsze dopasowanie do specjalizacji i obszarów zawodowych zgodnych z ich profilem potrzeb wewnętrznych. Wszystko po to, aby poziom kształcenia wzmocnić indywidualnymi predyspozycjami poszczególnych osób. Tuż obok wiedzy jaką uzyska student powinno iść jego zadowolenie z obranego kierunku kształcenia, a później zawodowego.