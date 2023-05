Nowe doniesienia o zaginionym małżeństwie. "Wrócili polską taksówką"

Zaginione małżeństwo z Warszawy miało wrócić taksówką do Polski - donoszą słowackie media. Co ciekawe, zrobili to w pierwszym dniu, kiedy Słowacja przywróciła kontrole graniczne. To kolejna nowa informacja w sprawie 44-letniej Anety Jagły i 49-letniego Adama Jagły.