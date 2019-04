Prognoza Pogody na dziś – wtorek 9 kwietnia. Sprawdź, jaka będzie dziś pogoda w największych miastach w Polsce

Prognoza pogody na dziś (wtorek 9 kwietnia) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakich warunków pogodowych mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Prognoza pogody na dziś - wtorek 9 kwietnia. (WP.PL, Fot: climate reanalyzer)

Prognoza pogody na dziś – 9 kwietnia Warszawa

Pogoda w Warszawie przyniesie dziś chłodny poranek. Termometry wskażą zaledwie 3 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie -5 st. C. Cieplejsze kurtki mogą przydać się również po południu. Na termometrach zobaczymy wtedy 10 st. C, ale temperatura odczuwalna wyniesie tylko 5 st. C. Dzień będzie pogodny, z dużą ilością przejaśnień.

Ciśnienie w Warszawie wyniesie dziś 1002 hPa. Prędkość wiatru utrzyma się w przedziale 14-18 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 9 kwietnia Kraków

Pogoda w Krakowie przyniesie dużo słońca oraz wysokie temperatury. O godzinie 8 rano termometry wskażą 7 st. C. W kolejnych godzinach będzie coraz cieplej. Około godziny 14 termometry odnotują 16 st. C. Temperatura odczuwalna rano wyniesie 6 st. C, a po południu wzrośnie do 13 st. C.

Ciśnienie wyniesie dziś ok. 984 hPa, a prędkość wiatru jedynie po południu przekroczy 15 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 9 kwietnia Wrocław

Pogoda we Wrocławiu rano będzie związana z całkowitym zachmurzeniem. Przejaśnień należ się spodziewać w godzinach popołudniowych.

Temperatura o godzinie 8 rano nie będzie zachęcać do wyjścia z domu. Termometry wskażą 6 st. C, jednak temperatura odczuwalna wyniesie zaledwie 2 st. C. Nieco cieplej będzie po południu. O godzinie 14 słupki rtęci zatrzymają się na 12 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 8 st. C.

Barometry we Wrocławiu wskażą 1000 hPa. Prędkość wiatru przez większość dnia nie powinna przekraczać 15 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 9 kwietnia Gdańsk

Pogoda w Gdańsku przyniesie niskie temperatury. Z ciepłą kurtką lepiej nie rozstawać się przez cały dzień. O godzinie 8 rano termometry wskażą zaledwie 1 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie -7 st. C. Najcieplej będzie dziś około godziny 14. Termometry odnotują wówczas 5 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie -1 st. C.