Prognoza Pogody na dziś – czwartek 11 kwietnia. Sprawdź, jaka będzie dziś pogoda w największych miastach w Polsce

Prognoza pogody na dziś (czwartek 11 kwietnia) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakich warunków pogodowych mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Prognoza pogody na dziś – 11 kwietnia Warszawa

Pogoda w Warszawie nie zachwyci dziś wysokimi temperaturami. Mieszkańców stolicy czeka zimny poranek. O godzinie 8 rano termometry wskażą 1 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie -3 st. C. Chłodno będzie również po południu. Około godziny 14 termometry wskażą 9 st. C. Temperatura odczuwalna wyniesie wtedy 4 st. C. W ciągu dnia prognozowane są liczne przejaśnienia.

Ciśnienie w Warszawie wyniesie dziś 1009 hPa. Prędkość wiatru przez cały dzień utrzyma się w przedziale 10-15 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 11 kwietnia Kraków

Pogoda w Krakowie przyniesie dziś całkowite zachmurzenie. Przez cały dzień warto pamiętać o cieplejszych kurtkach, a rano lepiej zabrać ze sobą parasol. Niewielkie opady deszczu będą występowały do godziny 11.

O godzinie 8 rano na termometrach zobaczymy 4 st. C, jednak temperatura odczuwalna wyniesie zaledwie -2 st. C. Po południu słupki rtęci wzrosną do 9 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 3-4 st. C.

Ciśnienie w Krakowie wyniesie dziś 990 hPa. Prędkość wiatru może sięgać 20 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 11 kwietnia Wrocław

Pogoda we Wrocławiu przyniesie dziś bardzo dużo słońca. Niestety nie będą mu towarzyszyły wysokie temperatury. Słoneczna aura może okazać się zdradziecka głównie rano. O godzinie 8 rano termometry odnotują 2 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie zaledwie -6 st. C. Około godziny 14 słupki rtęci wzrosną do 9 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 2-3 st. C.

Barometry we Wrocławiu wskażą dziś 1008-1009 hPa. Prędkość wiatru może sięgać 25 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 11 kwietnia Gdańsk

Pogoda w Gdańsku przyniesie dziś bardzo niskie temperatury. Synoptycy nie wykluczają porannych opadów śniegu.

W czwartek lepiej nie zapominać o zimowych kurtkach. O godzinie 8 rano termometry pokażą 1 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie -5 st. C. Po południu słupki rtęci nieznacznie drgną i zatrzymają się na 2-3 st. C. Temperatura odczuwalna osiągnie -8 st. C.