Prognoza pogody na dziś - 13 grudnia. Chłodno i śnieżnie

Czwartek upłynie w Polsce pod znakiem zimowej aury. Temperatura w wielu miejscach spadnie poniżej zera, a śnieg lub śnieg z deszczem spadną niemal w całym kraju.

Najcieplej będzie dziś na Pomorzu Zachodnim (3 st. C) i Ziemi Lubuskiej (2 st. C). Najniższe temperatury pokażą z kolei termometry na Suwalszczyźnie (-2 st. C) oraz Podkarpaciu i Lubelszczyźnie (-1 st. C).