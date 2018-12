Prognoza pogody na dziś - 10 grudnia. Ponuro, wietrznie i deszczowo

Nowy tydzień powita nas tą samą pogodą, którą pożegnał nas stary. Wciąż będzie pochmurno, wietrznie, ale stosunkowo ciepło. Niemal na terenie całego kraju wystąpią również opady.

Najcieplej będzie na zachodzie i południowym zachodzie kraju - od 5 st. C w Zielonej Górze do 6 kresek we Wrocławiu, w Szczecinie, Katowicach i Gorzowie Wielkopolskim. Najchłodniejsza aura wystąpi natomiast na wschodzie Polski, gdzie będzie od 2 st. C w Suwałkach do 3 st. na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.