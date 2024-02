Premier zwołał nagle szczyt. Kołodziejczak zdradza szczegóły

Premier powie o konsekwencjach całkowitej blokady

Wiceszef resortu rolnictwa dopytywany o to, dlaczego do spotkania premiera z rolnikami nie doszło wcześniej, podkreśla, że do tej pory trwała analiza problemu, po to, żeby rozmowa z szefem rządu była rzeczowa. Kołodziejczak wprost przyznaje, że negocjacje z Kijowem wciąż są trudne.