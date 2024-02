"Albo w prawo, albo w lewo". Rolnicy stawiają Tuskowi ultimatum

"Skoro będzie Tusk, to chciałbym, aby padły konkrety"

Postulaty rolników to: całkowite zamknięcie granicy z Ukrainą, również na tranzyt zbóż. Taka blokada miałaby potrwać do wypracowania porozumienia handlowego z Ukrainą. Drugi postulat to wyrzucenie "Zielonego ładu" do kosza i stworzenie nowych zapisów polityki rolnej obowiązującej w Polsce.