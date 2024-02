Blokady rolników. Te miasta zostaną odcięte. "To jest wojna! Idziemy jak kosynierzy"

- Zwracamy się do mieszkańców o to, aby nie wpadali w panikę, ponieważ sytuacja nie będzie aż tak dramatyczna, jak we Francji czy też Niemczech. Traktujemy tę akcję, jako przedostatnie ostrzeżenie przed sytuacją, do której zmusza nas sama Unia Europejska - informuje w komunikacie Paweł Sikorski, koordynator rolniczej akcji pod Toruniem. Deklaruje, że rolnicy początkowo planowali całkowitą blokadę dróg, ale ostatecznie na drogach dwupasmowych udostępnią jeden pas.