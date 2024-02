Największe rolnicze korporacje z Ukrainy. "Tutaj trzeba ostrzegać"

Dziesięć największych firm sektora rolnego Ukrainy w 2023 roku wpłaciło do budżetu 19 mld hrywien w podatkach, czyli ok. 2 mld zł - ustalił ukraiński Forbes. To firmy, które korzystają ze swobodnego dostępu do rynku UE, a zarazem te same, w których polscy rolnicy widzą największe zagrożenie dla własnego biznesu.