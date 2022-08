"To nie był przypadek". Rosjanie celowo zlikwidowali jednego z najbogatszych Ukraińców?

Ołeksij Wadaturski, który w 2007 r. zyskał tytuł Bohatera Ukrainy, był właścicielem firmy Nibulon. W 2021 r. Forbes szacował majątek biznesmena na 430 mln dol. Dawało mu to 24. miejsce na liście najbogatszych Ukraińców. To największe w Ukrainie przedsiębiorstwo zbożowe i jednocześnie jeden z głównych pracodawców w południowej części kraju. Firma powstała w 1991 r. Nibulon jeszcze niedawno posiadał ponad 27 terminali przeładunkowych, które mogły pomieścić dwa miliony ton zboża. Do firmy należało także 80 tysięcy hektarów rolnych. Jak podaje "The Kyiv Independent", w ubiegłym roku przedsiębiorstwo wysłało ponad 5 milinów ton produktów do 38 krajów. Dziś kondycja firmy jest kiepska. Około 25 milionów ton zboża utknęło w Ukrainie, porty na Morzu Czarnym są zablokowane przez Rosję, pola zaminowano i spalono, a wiele produktów rolnych skradziono.