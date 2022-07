Liban. Syryjski statek przywiózł zrabowane przez Rosję ukraińskie zboże

W zeszłym tygodniu wydawało się, że sytuacja z ukraińskimi zapasami, których przepływ do odbiorców zablokowała wojna, zmierza do stabilizacji. Do raz pierwszy od agresji Rosji na sąsiada doszło do porozumienia między zwaśnionymi stronami. Przy obecności przedstawicieli ONZ w Turcji podpisane zostało porozumienie o umożliwieniu eksportu ukraińskich zbóż przez Morze Czarne. Jednak tuż po zawarciu umowy została ona złamana - Rosjanie uderzyli w Odessę i pociskami manewrującymi Kalibr ostrzelali infrastrukturę handlową portu i składowane w nim zboże przeznaczone na eksport. Ambasada USA w Kijowie po ostrzale napisała na Twitterze, że "Kreml nadal wykorzystuje żywność jako broń".