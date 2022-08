Wojna w Ukrainie. Zełenski alarmuje. "Tam jest po prostu piekło" [RELACJA NA ŻYWO]

Departament Stanu zatwierdził we wtorek sprzedaż 300 rakiet Patriot dla Arabii Saudyjskiej i 96 rakiet do systemu obrony przeciwrakietowej THAAD dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich - podała we wtorek Agencji Bezpieczeństwa Współpracy Obronnej (DSCA). Transakcje mają wynieść łącznie ponad 5 mld dol.