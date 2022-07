Ukraińskie zboże zalega w Polsce. Rząd obarcza winą państwa Zachodu

Jan Krzysztof Ardanowski przywołał słowa wicepremiera Henryka Kowalczyka, z którym rozmawiała Wirtualna Polska. Doradca prezydenta i poseł klubu PiS na liczbach wykazał, że obecny minister rolnictwa mylił się co do możliwości Polski ws. transportu ukraińskiego zboża. - Minister Kowalczyk twierdzi, że Polska jest w stanie miesięcznie przetransportować w świat około 1,5 mln ton zboża. 1,5 mln ton to 21 tysięcy wagonów. My nie mamy możliwości przeładowania tego zboża na wagony polskie, bo polskie koleje nie mają wagonów do zboża. Zatem trzeba byłoby to zboże przeładować na ciężarówki. Tych ciężarówek powinno być ponad 70 tysięcy miesięcznie, żeby obsłużyć te 1,5 mln zboża. Nie widzę dziś możliwości, żeby to zboże jechało w świat - przyznał szczerze Jan Krzysztof Ardanowski.