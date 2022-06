Polsko-amerykański sojusz w wojnie głodowej z Rosją. Biden z rządem PiS zbuduje zbożowe silosy

Jacek Piechota dodaje jednocześnie, że "jeśli strona amerykańska pomoże nam finansowo, to moce wykonawcze po polskiej stronie się znajdą". - Mamy kontakty z ukraińskimi firmami budowlanymi, które starają się znaleźć projekty po polskiej stronie, w których mogłyby uczestniczyć. Przykładowo, jeden z dużych holdingów z Kijowa nic w Kijowie dziś nie buduje. Zwrócił się on więc do polskiej strony, żeby uczestniczyć, również kapitałowo, w projektach budowlanych w Polsce. Moce wykonawcze zatem by się znalazły. To by było dobre zlecenie dla polskich firm, które mogłyby współpracować z firmami ukraińskimi - mówi prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.