Niebezpieczny sojusz Erdogana z Putinem. Odessa zagrożona? "Turcji nie można ufać"

Przedstawiciel Instytutu Nowej Europy podkreśla, że na tym lub na późniejszym etapie konfliktu odminowany port w Odessie może stać się celem prowokacji i ataków Rosji. Jak mówi Bielamowicz, "w razie ich powodzenia Rosja mogłaby nawet dążyć do otworzenia kolejnego frontu w wojnie z Ukrainą, by połączyć dotychczas okupowane ziemie na południu Ukrainy z mołdawskim Naddniestrzem, co w efekcie całkowicie odcięłoby Ukrainę od dostępu do Morza Czarnego".