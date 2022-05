Rosjanie ukradli zboże z Ukrainy. Służby wytropiły, gdzie jest

Wcześniej Wołodymyr Zełenski potwierdził, że Rosja zajęła ukraińskie porty i próbuje sprzedać za granicą skradzione zboże. Zaznaczył jednocześnie, że wie, które państwa są skłonne do zawarcia umów i zapowiedział, że jeśli do tego dojdzie, to Ukraina zareaguje.