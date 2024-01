Ukraina ogłasza rekord produkcji cukru. W Polsce branża drży o przyszłość

Kto może korzystać na wolnym handlu z UE?

Komisja Europejska uważa, że zwolnienie Ukrainy z barier handlowych i nieograniczony dostęp do rynku UE wspiera gospodarkę kraju, który walczy z agresją Rosji. Firma Poroszenki Ukrprominvest-Agro poinformowała, że dzięki dobrym wynikom finansowym wpłaciła do budżetu państwa oraz budżetu samorządów 978 mln hrywien podatków i opłat (w przeliczeniu na złotówki to 104 mln zł).