Ukraińscy miliarderzy kontra rolnik na 60 hektarach. Nowy wątek awantury o zboże

- Teraz to politycy wykazują się niedojrzałością. Na Ukrainie mówią: my prowadzimy wojnę i nic innego się nie liczy. Z Polski pada argument: bez nas już by was nie było - komentuje Kaźmierczak. - Gdyby nie myślenie w trybie wyborczym, sprawa mogłaby zakończyć się wynegocjowaniem kontyngentów handlowych. Należałoby usprawnić procedury tranzytowe, powierzyć handel tranzytowy firmom z doświadczeniem rynkowym, co uchroniłoby grupę naszych rolników przed duszeniem cenami - podsumowuje Kaźmierczak.