Ukraińcy stracą świadczenia w Polsce? "Nic nie jest na stałe dane"

W poniedziałek w "Gościu Wydarzeń" sprawę skomentował Piotr Müller. - Wspieramy Ukrainę przed napaścią rosyjską. To jest również kwestia naszego bezpieczeństwa. (...) Ale nie może być tak, że gdy są zagrożone nasze interesy gospodarcze czy rolne, że my się będziemy w jakiś sposób cofać przed taką presją moralną czy jakiegoś innego rodzaju, prawną. Podtrzymujemy swoje stanowisko. Skarga do WTO nie robi na nas wrażenia. Nie mamy zamiaru się cofać z tego embarga - wskazał rzecznik rządu.