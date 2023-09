Amerykanie zgubili myśliwiec. Miał być niewidoczny. Nowe doniesienia

Poszukiwania tej zaawansowanej technologicznie maszyny, jednego z najnowszych myśliwców w arsenale amerykańskim, rozpoczęły się w sobotnie popołudnie. Wtedy to pilot, prowadzący "niewidzialny" dla radarów samolot, był zmuszony do katapultowania w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Samolot pozostał na autopilocie, co dodatkowo skomplikowało poszukiwania.