Kawa i środki czystości w kosztach domowej firmy. Precedensowa sytuacja

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w swoim mieszkaniu uzyskał korzystną interpretację fiskusa. Jak podaje rp.pl , może on zaliczyć wydatki na kawę i środki czystości do kosztów uzyskania przychodów. Decyzja ta dotyczy firm zarejestrowanych w domu, co jest istotne dla wielu przedsiębiorców.

Fiskus przychylił się do argumentacji przedsiębiorcy, uznając, że takie wydatki mogą być zaliczone do kosztów firmowych. To ważna decyzja, która może wpłynąć na sposób rozliczania kosztów przez inne firmy działające w podobnych warunkach. Jak informuje rp.pl, przedsiębiorca przekonał skarbówkę do swojego stanowiska.