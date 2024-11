Zastąpią Ukraińców na rynku pracy? Najszybciej rosnąca grupa migrantów

"Ostatnie pięć lat przyniosło wyraźną zmianę w liczbie wydawanych zezwoleń na pracę w Polsce dla cudzoziemców z krajów Azji oraz Ameryki Łacińskiej. Jeżeli w 2019 roku obywatelom z obu tych regionów wydano niemal 55 tys. zezwoleń, to już w 2023 roku było to ponad 275 tys., co oznacza pięciokrotny wzrost" - wynika z badania sondażowego "Migracja 2.0. Polska w globalnej walce o talenty z Azji i Ameryki Łacińskiej" przeprowadzonego przez EWL Group i Studium Europy Wschodnie UW.