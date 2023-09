Niespodziewany atak na Polskę z Niemiec. "Kiedy wam pasuje"

Telus podkreślił, że ukraińskie produkty powinny trafiać tam, gdzie są najbardziej potrzebne, tak jak to miało miejsce przed wybuchem konfliktu. - My chcemy, żeby produkty ukraińskie pojechały tam, gdzie są one potrzebne; gdzie jechały przed wojną. Przecież to logiczne i normalne, że jeżeli zacznie brakować zboża w tych krajach afrykańskich, arabskich - a już drugi sezon zboże jedzie tam w dużo mniejszym procencie - to za chwilę (...) zdestabilizuje się tam rynek, (ludzie) zaczną szukać, zacznie się migracja. A czy nie to próbował zrobić Putin przez Białoruś? Przecież to jest takie logiczne. Nie wiem dlaczego biurokraci w Brukseli albo tego nie widzą, albo zamykają oczy, żeby nie widzieć - dodał Telus.