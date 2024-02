Cała Polska ma stanąć w piątek. Rolnik już przeprasza: będzie bolało

Drugim motywem protestów są wprowadzane przez Komisję Europejską zasady "Zielonego ładu" w rolnictwie. Ograniczają one produkcję rolniczą, uzasadniając to ekologią lub walką z ociepleniem klimatu. Rolnik musiałby ugorować (czyli pozostawić bezużytecznie) od 4 proc. do 10 proc. swoich pól - co roku inny kawałek. Ma to sprzyjać zachowaniu bioróżnorodności w środowisku.