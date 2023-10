Pracownicy supermarketów ofiarami przemocy. Rośnie liczba napadów przy użyciu strzykawek

- Mamy do czynienia z około tysiącem przypadków kradzieży sklepowych dziennie w naszych 2,5 tys. sklepów - powiedział jeden z dyrektorów Co-op Paul Gerrard. Richard Walker z kolei ujawnił, że sieć traci 20 milionów funtów rocznie przez kradzieże sklepowe. Dyrektor wykonawczy Iceland Foods wezwał do zwiększenia uprawnień do walki z przestępcami. Powiedział, że ochroniarze powinni mieć prawo do przeszukiwania podejrzanych - co obecnie mogą zrobić tylko za ich zgodą.