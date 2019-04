Pożar Notre Dame. Europosłowie przekażą pensje na odbudowę katedry

"Każdy ma swoje państwo i powinniśmy pomagać przede wszystkim we własnych państwach" - tak pomysł, by europarlamentarzyści przekazali swoje pensje na odbudowę paryskiej katedry skomentował Janusz Zemke. Jak widać, nie wszystkim politykom z Polski spodobała się inicjatywa przewodniczącego PE.

Pożar Notre Dame. Pomoc symboliczna

Pomysł negatywnie ocenił Janusz Zemke (SLD). Poseł powiedział w rozmowie z WP, że "każdy ma swoje państwo i powinniśmy pomagać przede wszystkim we własnych państwach.” – Nam też nie brakuje potrzeb – zaznaczył Zemke. I argumentował, że jest deklaracja rządu Francji i przedsiębiorców o tym, że sfinansują odbudowę katedry. – Ja rozumiem, że to symboliczny charakter. To co słyszałem, to prezydenta Francji, który mówi o tym, że jego rząd pokryje koszty remontu - uczina polityk.