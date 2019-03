Potężny niż uderzy w Polskę. Wrócą śnieg i nocne mrozy

Tylko do końca weekendu będziemy cieszyć się ładną pogodą, zachęcającą do aktywności na świeżym powietrzu. Od poniedziałku wraca wiosenna plucha - opady śniegu z deszczem, wichury, a nawet mróz nocą.

Wraca paskudna, typowo marcowa pogoda. To efekt potężnego niżu namierzonego przez synoptyków kilka dni temu nad północnym Atlantykiem. Odepchnie on znad Polski wyż, któremu zawdzięczamy słoneczną aurę.

Prognoza na poniedziałek i wtorek

We wtorek (26 marca) jeszcze chłodniej. Maksymalnie temperatura osiągnie od 5 do 8 stopni. Tym razem jednak najwięcej opadów będzie w centrum kraju, na południu i wschodzie. Lokalnie będzie to deszcz ze śniegiem, a na pogórzach i w górach śnieg. Na północy przejaśnienia. Noc chłodna, w prawie całym kraju lekki mróz. W Warszawie temperatura spadnie w nocy do -2 stopni C, w Krakowie ma być -1 stopień C. Śnieg i mróz pojawią się w Zakopanem.