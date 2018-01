Poseł PO: najbliższe wybory parlamentarne powinniśmy odpuścić. Skupmy się na 2023 r.

Antoni Mężydło jest pod wrażeniem zmian, które dokonały się w rządzie Mateusza Morawieckiego. Polityk sądzi, że przeprowadzona we wtorek rekonstrukcja została dokonana z myślą o najbliższej kampanii wyborczej. Według posła PO, pozycja PiS jest na silna, że opozycja powinna odpuścić wybory parlamentarne w 2019 r.

Mężydło proponuje, aby opozycja skupiła się już na wyborach do Sejmu i Senatu, które odbędą się w 2023 r. - Przez zmiany PiS, opozycji będzie trudniej. Widać wyraźnie, że zbliża się maraton wyborczy i mamy stałą taktykę Prawa i Sprawiedliwości: ocieplanie wizerunku, schowanie niektórych osób, wycofanie się Jarosława Kaczyńskiego - stwierdził.

Polityk krytykuje własne środowisko. - Po stronie opozycji nie widać dobrych odpowiedzi - plan Petru nie jest dobrą reakcją na to, co się dzieje… - powiedział w rozmowie dla portalu wpolityce.pl. - Zjednoczona opozycja w stylu konwentu św. Katarzyny nic nam nie da. Musi być dominująca partia, tylko to sprawdza się w polskiej polityce - zakończył.