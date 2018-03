Poseł Kukiz'15 Bartosz Józwiak mieszka u kochanki? Na koszt Kancelarii Sejmu

Kancelaria Sejmu zwraca każdemu posłowi spoza Warszawy pieniądze za wynajęcie mieszkania w stolicy. Poseł Kukiz'15 Bartosz Józwiak chyba jednak nadużywa zaufania Polaków. Właścicielem lokalu, w którym mieszka, ma być bowiem jego kochanka.

O sprawie donosi "Fakt". Jak podaje, gdy Józwiak przyjeżdża do stolicy, mieszka u kochanki. Za to Kancelaria Sejmu ma zwracać mu pieniądze.

Umowa najmu została zawarta 19 listopada - pięć dni po objęciu mandatu poselskiego przez Józwiaka. W dokumencie widnieje kwota 2200 zł. To dokładnie tyle, ile Kancelaria Sejmu zwraca każdemu posłowi spoza Warszawy za wynajęcie mieszkania w stolicy. Sam zainteresowany nie widzi w tym nic złego.

- To uczciwie wynajęte mieszkanie, cena jest korzystna. Dla mnie jest wygodne i bardzo dobrze położone. Nie dzieje się nic zdrożnego - ocenił.

Kulisy znajomości

Sylwia D., o której mowa, jest, tak jak polityk, archeologiem. Razem pisali prace naukowe. W Unii Polityki Realnej Józwiak był szefem, podczas gdy Sylwia D. pełniła funkcję skarbnika. - Są razem zawsze, kiedy on przyjeżdża do Sejmu. Spędzają razem noce, a potem poseł wraca do żony - usłyszał tabloid.