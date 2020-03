Pogoda. Zaleje nas fala ciepła. Zaraz potem przymrozki

Pogoda robi się coraz bardziej wiosenna. Jak informują synoptycy Cumulusa, do środy pogodę w kraju kształtował będzie pogodny wyż znad Bałkanów i Morza Czarnego. Dopiero w czwartek wyż ten osłabnie, a my dostaniemy się pod wpływ niżu znad północno-wschodniej Rosji. Będzie mu towarzyszyć chłodny front atmosferyczny, który w kolejnych dniach przemierzy obszar Polski z północy na południe kraju.

Po przejściu frontu, w niedzielę ponownie dostaniemy się pod wpływ wyżu, którego centrum umiejscowi się nad Morzem Północnym i zachodnią Skandynawią. To sprawi, że prawie przez cały tydzień, bo do piątku włącznie, z południowego zachodu napływać będzie do nas ciepłe powietrze znad Półwyspu Iberyjskiego i zachodniej części Morza Śródziemnego.

Pogoda. Będzie coraz cieplej

Pogoda będzie nas rozpieszczać, bo w całym kraju będzie ładnie i słonecznie, a na dodatek z dnia na dzień coraz cieplej. Od wtorku z dnia na dzień temperatura będzie pięła się w górę i w środę odnotujemy od 12-14 na północy do 15-17 w centrum i na południu kraju. W słońcu, a będzie go pod dostatkiem, temperatura będzie jeszcze wyższa i dobije, a nawet może przekroczyć 20 kreskę.

W czwartek chłodnej, bo do 7-10 stopni zrobi się w pasie północnym, natomiast w pasie środowym i południowym nadal ciepło do 15-17 stopni.

Pogoda na przyszły tydzień

Choć nie wyklucza się, że we wtorek na południu, a podczas weekendu na zachodzie pogoda trochę pokaprysi. Do połowy tygodnia chłodniej, bo od 5 do 10 stopni, dopiero w drugiej połowie tygodnia ociepli się do 8-12 stopni.