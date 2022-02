Pogoda: W piątek chłodniej. Nadchodzi zmiana

Temperatura w porównaniu do czwartku nieco się obniży, ale i tak pozostanie na wyraźnie dodatnim poziomie. Na przeważającym obszarze kraju odnotujemy ok. 5-7 st. C. Najcieplejszym regionem będzie jednak Dolny Śląsk, gdzie zapowiadamy 8 st. C, natomiast najzimniej zrobi się u podnóża gór, gdzie prognozujemy maksymalnie ok. 3-4 st. C. W nocy możliwe są spadki temperatury do -5/-3 st. C w pasie od Pomorza, Kujaw, Warmii i Podlasia, przez Mazowsze, Lubelszczyznę aż po Małopolskę i Podkarpacie. W rejonach podgórskich przewidujemy nawet ok. -8/-10 st. C.