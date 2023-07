Pogoda w Europie. Amerykanie pomylili się w prognozie

- Niskie ciśnienie i przeważnie umiarkowane masy powietrza znad Atlantyku zapewnią niespokojną i często mokrą pogodę w Niemczech do odwołania - potwierdza przewidywania Amerykanów niemiecka Służba Meteorologiczna (DWD), która dodaje, że temperatury na północy kraju wahać się będą w granicach od 18 do 23 stopni, z kolei na południu będą wynosić do 25 stopni.