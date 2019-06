Pogoda na dziś – środa 5 czerwca. Niewielkie zachmurzenie i ładna pogoda w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku

Pogoda na dziś (środa 5 czerwca) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jaka będzie dziś pogoda w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku.

Pogoda na dziś dla Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska. (Fotolia)

Pogoda Warszawa – środa 5 czerwca

Pogoda w Warszawie po raz kolejny zachwyci wysokimi temperaturami i bezchmurnym niebem. Bardzo ciepło będzie od rana. O godzinie 7 termometry odnotują 20 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 22 st. C. Po południu, około godziny 14, słupki rtęci zatrzymają się na 26 kresce, a temperatura odczuwalna wyniesie 18 stopni. W tym samym czasie na warszawskim niebie zagości niewielkie zachmurzenie, a na sile przybierze wiatr. Jego prędkość do wieczora będzie osiągała 20 km/h.

Pogoda Kraków – środa 5 czerwca

Pogoda w Krakowie będzie dziś bardzo podobna do wczorajszej. Od rana będzie ciepło. Do południa będzie występowało umiarkowane zachmurzenie. O godzinie 7 rano termometry pokażą 18 st. C. Po południu słupki rtęci wzrosną do 25 stopni, a temperatura odczuwalna osiągnie 27 st. C. Spacerowicze powinni uważać na nieco silniejszy wiatr. W godzinach 14-20 jego prędkość może przekraczać 20 km/h.

Pogoda Wrocław – środa 5 czerwca

Pogoda we Wrocławiu rano zaskoczy umiarkowanym zachmurzeniem. Mimo to będzie ciepło. O godzinie 7 termometry odnotują 19 stopni, a odczuwalne będzie 20 stopni. Zachmurzenie osłabnie około godziny 11. Najwyższych temperatur można spodziewać się dziś od godziny 15. Słupki rtęci zatrzymają się wtedy na 27 kresce, a odczuwalne będzie 30 st. C. Ochłody nie przyniesie wiatr. Jego prędkość wyniesie maksymalnie 15 km/h.

Pogoda Gdańsk – środa 5 czerwca