Pogoda na dziś – niedziela 7 lipca. Słońce we Wrocławiu. W pozostałej części kraju pochmurnie i deszczowo

Pogoda na dziś (niedziela 7 lipca). Niedziela upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu, zachmurzenia i niskiej temperatury. Wyjątkiem będzie Wrocław, gdzie zza chmur wyjrzy słońce.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Pogoda na dziś. Deszcz i niskie temperatury w całej Polsce. (PAP, Fot: Tomasz Gzell)

Pogoda Warszawa – niedziela 7 lipca

Niedziela będzie kolejnym zimnym i pochmurnym dniem. Przejaśnienia pojawią się jedynie rano, później czeka nas dzień zdominowany przez całkowite zachmurzenie. Na dodatek temperatura w niedzielę spadnie poniżej 20. kreski. O godzinie 6 rano na termometrach będzie można zobaczyć maksymalnie 16 st. C. Popołudnie nie przyniesie zdecydowanego ocieplenia. Temperatura wzrośnie zaledwie o 2 stopnie, a temperatura odczuwalna osiągnie maksymalnie 17 st. C. Na domiar złego we znaki zacznie dawać się wiatr. W ciągu dnia jego prędkość będzie sięgać 24-26 km/h.

Pogoda Kraków – niedziela 7 lipca

Kraków przywita mieszkańców i turystów nie najwyższą temperaturą oraz przelotnymi opadami deszczu. Padać zacznie około godziny 8 rano. Opady ustąpią dopiero około godziny 16. Temperatura w Krakwie również pozostawi wiele do życzenia. O godzinie 6 rano termometry odnotują 17 st. C. Po południu wartość ta wzrośnie jedynie o 3 stopnie, osiągając 20 st. C. Temperatura odczuwalna utrzyma się na podobnym poziomie. Mieszkańcy Krakowa nie powinni obawiać się wiatru. Do południa jego prędkość osiągnie maksymalnie 13 km/h, a później wzrośnie do 19 km/h.

Pogoda Wrocław – niedziela 7 lipca

Niedziela we Wrocławiu przywita przelotnymi opadami deszczu. Rano nie zachwyci również temperatura. O godzinie 6 termometry odnotują 16 st. C. Poprawa pogody nastąpi około godziny 11. Przestanie padać, a niebo się rozpogodzi. Pogodna aura utrzyma się do końca dnia. Niestety nie przyniesie ona wzrostu temperatur. Najcieplej będzie około godziny 14. Słupki rtęci zatrzymają się wtedy na 20 st. C. Wiatr będzie dziś często zmieniał prędkość. Do godziny 7 rano będzie ona wynosić 12 km/h, później wzrośnie do 20 km/h, a w godzinach 14-16 może przekroczyć 25 km/h. Później osłabnie do 18 i 13 km/h.

Pogoda Gdańsk – niedziela 7 lipca

W Gdańsku nareszcie wyjrzy słońce, ale zanim to nastąpi, trzeba spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Aurę pogorszy również niska temperatura. O godzinie 4 rano termometry pokażą tylko 14 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 13 st. C. Około godziny 11 powinno się rozpogodzić, a temperatura wzrośnie do 16 st. C. Najcieplej będzie około godziny 14. Termometry odnotują wtedy 17 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 15 st. C. O kurtkach warto pamiętać również ze względu na silny wiatr. Jego prędkość może dziś sięgać 30 km/h.

Pogoda Kołobrzeg – niedziela 7 lipca