Pogoda. Mroźna noc nad Polską. IMGW ostrzega

Pogoda przyniesie marznące opady w rejonie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego oraz części pomorskiego i dolnośląskiego. IMGW informuje też o możliwych opadach mżawki, co może przyczynić się do powstającej na drogach gołoledzi.

Ostatnia szansa na skorzystanie z zimowej pogody nadarzy się we wtorek. Temperatura w całym kraju wzrośnie, lecz w przeważającej części wciąż będzie poniżej "zera". Termometry wskażą od -8 st. C. na północnym wschodzie, przez 0 st. C. w centrum kraju, do 3 st. C. na zachodzie. Wyższa temperatura będzie szła w parze z dużym zachmurzeniem i opadami deszczu, lub też deszczu ze śniegiem.