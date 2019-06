Pogoda. Grad wielkości piłek do golfa. Groźne burze nad Polską

Pogoda. Upały dają się nam we znaki. Ale wysokie temperatury to nie tylko żar z nieba. Mieszkańcy kraju w jego północno-zachodniej części mieli do czynienia z gwałtownymi burzami. Towarzyszył im grad imponujących rozmiarów.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Grad zasypał posesje mieszkańców północnej Polski (Oliwia)

Nad północną częścią kraju w poniedziałek po południu przeszły silne burze. To m.in. przed nimi ostrzegał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informując o wydaniu ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego.

Grad ogromnych rozmiarów pojawił się też m.in. w kujawsko-pomorskim Sępólnie Krajeńskim.

Remigiusz Łusewicz Podziel się

Burze dały o sobie znać również w rejonie Szczecinka, Chojnic, Złotowa oraz na południe od Słupska - podali Polscy Łowcy Burz na Facebooku. Ze zdjęć podesłanych przez mieszkańcow rejonu wynika, że grad dosłownie zasypywał posesje.

Burze przemieszczają się w kierunku północy kraju. Towarzyszy im porywisty wiatr, który miejscami może dochodzić nawet do 100 km/h.

To nie koniec pogodowych wrażeń. Noc z poniedziałku na wtorek będzie tropikalna. Na zachodzie kraju słupki rtęci wskażą nawet 21 stopni. Tam też - w pasie Szczecin-Gorzów Wielkopolski-Zielona Góra - są możliwe burze.

Wysokie temperatury mogą być groźne dla zdrowia i życia. Aby uniknąć problemów podczas upałów przestrzegaj poniższych zasad: ogranicz do minimum przebywanie na pełnym słońcu

pij dużo niegazowanej wody

jeśli nie musisz, to nie wychodź z domu

noś nakrycie głowy

stosuj kremy z filtrem UV

noś okulary przeciwsłoneczne

unikaj wysiłku fizycznego

nie zostawiaj dzieci i zwierząt w aucie

nie pij alkoholu, bo odwadnia organizm.