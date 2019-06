Pogoda. Nawet 33 st. C, a miejscami groźne burze. Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wysokimi temperaturami mieszkańców aż 11 województw. W poniedziałek obowiązywać tam będą pomarańczowe alerty drugiego stopnia.

Po nieco chłodniejszym weekendzie w poniedziałek temperatura w większości Polski wzrośnie do około 30 stopni.

"Miejscami może osiągać nawet 33 stopnie Celsjusza" - alarmuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i przypomina, by nie lekceważyć wysokich temperatur.

Raczej nie ma co liczyć, że upały szybko ustąpią. Już teraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje, że ostrzeżenia we wtorek trzeba będzie utrzymać co najmniej w województwach: kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, podkarpackim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i lubelskim.