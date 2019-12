Podkarpackie. Pijany jechał pod prąd A4. Zatrzymała go służba celno-skarbowa

Do zatrzymania nietrzeźwego kierowcy doszło w pobliżu przejścia granicznego w Korczowej. Mężczyzna jechał autostradą A4 pod prąd.



Krajowa Administracja Skarbowa podała, że jej patrol zauważył w nocy w piątku na sobotę samochód jadący w kierunku Korczowej. Auto jechało pasem przeznaczonym do jazdy w przeciwnym kierunku.

- W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, funkcjonariusze natychmiast zatrzymali osobowego forda. Za jego kierownicą siedział obywatel Ukrainy. Od zdezorientowanego kierowcy od razu można było wyczuć alkohol. Funkcjonariusze KAS wezwali na miejsce policję - relacjonowała mł. asp. Edyta Chabowska, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Mężczyzna miał ok. 2,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Zabrano go do Komendy Policji w Jarosławiu.