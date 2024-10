PiS opóźni ogłoszenie kandydata? "Prowadzimy analizy"

Wariant, żeby poczekać z oficjalną prezentacją kandydata do grudni, zyskuje coraz więcej zwolenników w Prawie i Sprawiedliwości - twierdzą politycy PiS. Drudzy utrzymują, że prezes - mimo że namawiany jest do tego pomysłu - wciąż obstaje przy listopadowym terminie.

Nie ma już jednak mowy o uroczystej prezentacji 11 listopada. Politycy PiS zapowiedzieli bowiem już swój udział w tegorocznym Marszu Niepodległości. - To może być 11 listopada, ale może być też w okolicach tej daty z racji tego, że zapowiedzieliśmy swój udział w Marszu Niepodległości 11 listopada. Wyboru dokonamy oczywiście wcześniej, właściwie to pewnie niebawem, ale dołożymy wszelkich starań, by utrzymać to w tajemnicy do momentu ogłoszenia - mówił w niedawnym wywiadzie dla Interii Jacek Sasin.