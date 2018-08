PiS chce zmienić ordynację wyborczą do Sejmu. Prezydent już zapowiedział weto

W PiS trwają prace nad zmianą ordynacji wyborczej do Sejmu. Zajmuje się nimi sejmowa komisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego. Tymczasem, jak twierdzą uczestnicy poniedziałkowego spotkania z prezydentem, Andrzej Duda już zapowiedział weto.

Jak informuje "Rzeczpospolita" w 2019 roku możemy wybierać posłów w większej niż do tej pory liczbie okręgów. PiS chce bowiem zmienić ich granice. Zmiany te - jak tłumaczy gazecie jeden z polityków partii rządzącej - podobnie jak czekająca na podpis prezydenta lub jego weto nowelizacja ustawy o ordynacji do PE - mają być bardzo niekorzystne dla mniejszych ugrupowań.

Pomysł zmian w ordynacji pojawił się już w 2017 roku. Zakładano wówczas utworzenie 100 okręgów wyborczych do Sejmu. Opozycja nie jest więc zaskoczona pomysłami PiS - już trwają prace nad wspólnymi listami PO i Nowoczesnej. W przyszłości zapewne dołaczy do nich PSL. O wspólnych listach, jesli dojdzie do zmiany ordynacji, mówi także SLD.