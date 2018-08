Zapowiedź weta ws. zmian w ordynacji do PE. Kaczyński "obraził się" na Dudę

Andrzej Duda ogłosił ostatnio, że "mocno skłania się w kierunku zablokowania" zmian w ordynacji wyborczej do europarlamentu. To nie spodobało się prezesowi PiS, który miał się "obrazić" na prezydenta. Piotr Zaremba w dziennik.pl zdradza kulisy ewentualnego weta prezydenta.

Zapowiedź Andrzeja Dudy ws. ewnetualnego weta wzbudziła wiele kontrowersji. Pojawiły się spekulacje, dlaczego prezydent postanowił przeciwstawić się pomysłowi PiS . Jak czytamy w felietonie Piotra Zaremby na łamach portalu dziennik.pl, "prezydent robi to na prośbę Pawła Kukiza , który sam chciałby wystartować do europarlamentu".

"Ceną ma być poparcie ruchu Kukiz’15 w drugiej turze następnych wyborów prezydenckich. Ale Andrzej Duda może się przeliczyć. Jarosław Kaczyński teraz nic nie powie. Ale w roku 2020 może go po prostu nie wystawić. Na razie się na niego po raz kolejny obraził" - cytuje jednego z polityków PiS Paweł Zaremba. Jednak jak wynika z informacji autora felietonu, Pałac Prezydencki uznał, że zmiany w ordynacji wyborczej PE nie są dla prezesa PiS priorytetową sprawą.

To jednak nie wszystko. Zaremba dodał również, że pomimo tego, że Jarosław Kaczyński ma z Andrzejem Dudą kontakt telefoniczny to nie rozmawiali na temat zmian w ordynacji ani razu. "Kryzys po zawetowaniu sądowych ustaw niczego polityków PiS nie nauczył. Doszło potem do konsultacji, kiedy zmieniano kodeks wyborczy w związku z wyborami samorządowymi. Ale nie teraz" - podkreślił autor felietonu na łamach portalu dziennik.pl.