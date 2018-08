Andrzej Duda rozważa kolejne weto. Ma "ogromne wątpliwości"

Andrzej Duda w poniedziałek spotka się z sygnatariuszami apelu o zawetowanie ustawy zmieniającej ordynację do Parlamentu Europejskiego. Jak informuje prezydencki minister Paweł Mucha, prezydent skłania się do weta.

W lipcu Senat przyjął nowelizację Kodeksu wyborczego dotyczącą ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Według nowych przepisów każdy okręg wyborczy będzie miał przypisanych co najmniej trzech posłów do europarlamentu. Przedstawiciele partii rządzącej podkreślają, że dzięki temu w okręgach, gdzie dotąd wybierano jednego lub dwóch deputowanych, będzie większa reprezentacja europosłów.